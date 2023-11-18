Для армянских официальных лиц стало традицией предпочитать безосновательные и противоречивые заявления практическим шагам в мирном процессе с Азербайджаном. Премьер-министр Армении вновь сделал противоречивые заявления.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде по поводу выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии ПА ОБСЕ.

«Недопустимо, чтобы армянская сторона предъявляла претензии Азербайджану вместо того, чтобы представить комментарии по проекту соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношениях» и начать переговоры в этом направлении, которые откладывает уже более двух месяцев», — сказал он.