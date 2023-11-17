Высказывания пресс-секретаря верховного комиссара Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Петера Стано об Азербайджане в ходе интервью информационному агентству “Арменпресс“ в Брюсселе 17 ноября 2023 года являются очередным показателем предвзятости представителя Европейского союза.

Как передает #, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на высказывания пресс-секретаря Верховного комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.

«Жаль, что представитель Европейского союза игнорирует тот факт, что в течение 30 лет оккупационная и агрессивная Армения нарушала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, проводила политику этнических чисток в отношении азербайджанцев, более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев.

Еще раз напоминаем представителю ЕС, что 44-дневная Отечественная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, осуществлялись на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и что наша страна легитимными методами восстановила свой суверенитет.

Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что армянские вооруженные силы, продолжающие незаконное присутствие на наших территориях, являются источником опасности в регионе, и многочисленные призывы к их немедленному выводу в соответствии с международным правом, обвинение представителя ЕС в том, что Азербайджан предпринимает односторонние военные шаги, неприемлемо.

Выступление представителя ЕС в связи с миграцией в Армению армянских жителей Карабахского региона Азербайджана на основе их личных решений, и озвучивание в этой связи инициативы по созданию международного механизма по правам и безопасности армянских жителей, рассматриваем как вмешательство в процесс реинтеграции Азербайджана.

Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность проживающего в этом регионе населения армянского происхождения будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Еще раз подчеркиваем, что приверженность Азербайджана повестке дня нормализации и мира с Арменией является твердой, и эта позиция доказана последовательными шагами, предпринятыми нами как инициатором мирного договора с ноября 2020 года.