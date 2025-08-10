По прошествии 100 дней с начала работы Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ большинство немцев недовольные им и его кабинетом. Об этом говорят результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA по заказу газеты Bild am Sonntag. Они были обнародованы на сайте издания в субботу, 9 августа.

Так, 60% из 1004 респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что они недовольны действующим правительством Германии. Для сравнения: позитивно о результатах первых ста дней правящей коалиции из консервативного блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отозвались лишь 27% опрошенных.

В начале июня, то есть спустя месяц после начала работы нового кабинета, довольных его деятельностью, согласно аналогичному опросу, было 37%, а недовольных — 44%.

Похоже дела обстоят и с показателями главы германского правительства — федерального канцлера Фридриха Мерца. Довольны его работой оказались лишь 30% участников опроса INSA, в то время как 59% его раскритиковали.

Как напоминает агентство dpa, после 100 дней пребывания предшественника Мерца — Олафа Шольца — на посту главы германского правительства одобрение его деятельности в аналогичном опросе за март 2022 года выразили 43% респондентов, неодобрение — 41%. (DW)