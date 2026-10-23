Лионель Месси получил премию принцессы Астурийской за выдающуюся карьеру и благотворительность.

Награду нападающему «Интер Майами» вручила наследница испанского престола – принцесса Леонор.

Аргентинец прибыл в Астурию вместе с женой Антонеллой Рокуццо в четверг, 22 октября. Супруга Лионеля также присутствовала на церемонии вручения. Отмечалось, что футболист будет награжден премией в области спорта за 2026 год.

Ранее премию принцессы Астурийской получали Михаэль Шумахер, Рафаэль Надаль, Хави и Елена Исинбаева. (sports.ru)