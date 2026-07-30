Нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси могут лишить премии принцессы Астурийской, которой он был удостоен за достижения в области спорта.

Как сообщает Diario De Navarra, пользователи платформы Change.org направили в Фонд княжества Астурийского 30 петиций по этому поводу.

По мнению авторов обращений, 38-летний футболист в финальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:1) и на церемонии награждения вел себя вопреки спортивной этике. В петициях говорится, что нападающий, как капитан сборной Аргентины, должен был соблюдать принципы уважения и честной игры. Отмечается, что отзыв награды восстановит доверие к этому титулу.

Также в связи с инцидентом, произошедшим после матча, ФИФА начала дисциплинарное расследование.

Отметим, что Месси был удостоен международной премии принцессы Астурийской в области спорта в 2026 году. За свою карьеру опытный футболист 8 раз становился обладателем «Золотого мяча», 10 раз — чемпионом Испании в составе «Барселоны», 4 раза — победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль чемпионата мира в 2022 году и летних Олимпийских игр в 2008 году.