Кенсингтонский дворец опубликовал первую официальную фотографию принцессы Уэльской после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.

На снимке, который, как утверждается, был сделан принцем Уильямом ранее на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей – десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Фотография сопровождается поздравлением с Днем матери, а также благодарностью от принцессы за «постоянную поддержку общественности».

Ожидается, что Кейт не вернется к выполнению своих общественных обязанностей до Пасхи.

Кейт почти две недели провела в клинике недалеко от Риджентс-парка в центре Лондона. Там в конце января ей провели операцию на брюшной полости.