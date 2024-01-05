В США федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал часть документов по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме более четырёх лет назад. Его обвиняли в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации.

Опубликованные документы связаны с обвинением в отношении подруги Эпштейна Гислейн Максвелл, которая ранее была осуждена за пособничество бизнесмену в сексуализированной эксплуатации молодых девушек, среди которых, как утверждается, были и несовершеннолетние.

СМИ обращают внимание на то, что в документах фигурируют имена множества известных людей из мира политики, бизнеса и культуры. При этом подчёркивается, что само по себе упоминание этих имён в судебных материалах свидетельствует лишь о том, что они были знакомы с Эпштейном, а не означает каких-либо подозрений в их отношении, по крайней мере на настоящий момент. Также, как отмечает Би-би-си, документы не приносят каких-либо существенных новых сведений об обвинениях в адрес Эпштейна или его сообщников.

Среди имён, которые упоминаются в судебных документах, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, ныне покойный певец Майкл Джексон, в своё время обвинявшийся в сексуализированном насилии над несовершеннолетними, фокусник Дэвид Копперфильд, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. (svoboda.org)