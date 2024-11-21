Престижную Национальную книжную премию (National Book Award) в США в этом году получил писатель Персиваль Эверетт за роман «Джеймс», в котором события из «Приключений Гекльберри Финна» рассказаны от лица беглого раба Джима. Рассказываем, почему книга Эверетта стала событием в американской литературе.

Победу «Джеймса» можно назвать ожидаемой. Роман получил несколько литературных наград, попал в шорт-лист Букера и собрал восторженные рецензии. Некоторые критики даже прочат книге место в американском литературном каноне наравне с классикой Марка Твена.

Джеймс, как нетрудно догадаться, — это получивший собственный голос беглый раб Джим, который путешествует вместе с Гекльберри Финном на плоту по реке Миссисипи.

Образ марктвеновского Джима — доброго, кроткого, однако невежественного и больше похожего на ребенка раба — в романе Эверетта оказывается всего лишь маской, которую герой надевает в присутствии «белых господ».

До вынужденного побега Джим учит своих детей не только читать (запрещенное для рабов занятие), но и пропускать свою речь через «рабский фильтр», намеренно коверкая слова и делая ошибки в грамматике, а также правильно общаться с хозяевами, чтобы те не потеряли свое хрупкое чувство превосходства.

Сюжет книги в целом следует роману Твена, однако главной целью новых «приключений» становится воссоединение Джима с семьей, и — как недвусмысленно дают понять читателю — в случае неудачи ему грозят вещи куда более страшные, чем предполагал Гекльберри Финн в оригинальной книге («все будут презирать такого неблагодарного негра»).