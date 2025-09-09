Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разделе Украины на три части может быть обусловлено его сотрудничеством со Службой внешней разведки (СВР) России. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

«Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России — это как русскоязычные блогеры, россияне определенные, которые живут на Западе, так и один известный подсанкционный блогер — Алексей Арестович…И в данном случае Орбан повторил полностью то, что озвучивается, скажем, неофициально», — сказал Коваленко.