В Украине и Венгрии идёт подготовка к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча должна состояться в ближайшее время.

Ранее в декабре все страны ЕС, кроме Венгрии, согласились начать переговоры с Украиной о её вступлении в ЕС. Главы стран ЕС смогли обойти негативную позицию Орбана. Венгерский премьер покинул зал заседаний, когда принималось решение.

Однако преодолеть сопротивление Орбана не удалось, когда обсуждался вопрос о пересмотре бюджета Евросоюза и направлении Киеву 50 миллиардов евро. Орбан хотел бы, чтобы финансирование поступало Киеву извне бюджета ЕС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что странам необходимо организовать конструктивную встречу для обсуждения имеющихся проблем. Позднее Орбан подтвердил, что принял приглашение на встречу. (svoboda.org)