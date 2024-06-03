Председатель правоконсервативной партии «Йоббик» (движение «За лучшую Венгрию») Мартон Дьёндьёши считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках европейского политического курса действует в интересах России и Китая. С таким утверждением он выступил в интервью порталу The Daily Beast.

«Орбан продает свою роль «троянского коня» в ЕС [президенту РФ Владимиру] Путину и [председателю КНР] Си Цзиньпину», — сказал лидер партии.

В результате, утверждает Дьёндьёши, на Западе «никто больше не доверяет» Венгрии. «НАТО не делится информацией с Орбаном, Словакия и Австрия контролируют границу, а венгерские университеты теряют гранты, средства для научных исследований и доступ к программам обмена», — утверждает политик.(ТАСС)