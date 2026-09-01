Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Бишкеке с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних азербайджано-иранских отношений, а также расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Министры подчеркнули важность продолжения регулярного диалога на высоком уровне и продвижения взаимовыгодных проектов между двумя странами.

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Автор: Редакция | Дата: 2026/09/01, 12:48 | Рубрика: Политика

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