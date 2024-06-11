Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Конференции по восстановлению Украины встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили # в МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал украинского коллегу о текущей ситуации в регионе, строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о препятствиях.

Украинская сторона поблагодарила страну за оказанную гуманитарную поддержку и восстановительные работы.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.