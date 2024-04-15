Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с министром иностранных дел этой страны Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в ходе встречи министры выразили удовлетворение развитием по восходящей линии отношений между азербайджанским и узбекским народами на основе этнических, исторических, культурных и религиозных корней, а также подчеркнули важность поднятия связей всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из регулярных контактов высокого уровня, осуществляемых между двумя странами на регулярной основе, вопросы расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической, транспортной, сельскохозяйственной и других сферах.

Выразив удовлетворение вопросами сотрудничества и взаимной поддержки как в двусторонней плоскости, так и на международных и региональных платформах, стороны отметили важность дальнейшей диверсификации взаимодействия на основе братства и солидарности в рамках Организации тюркских государств.

На встрече министр Джейхун Байрамов отметил, что вклад братского Узбекистана в широкомасштабные работы по восстановлению и строительству, проводимые в регионе в постконфликтный период, построенная в городе Физули средняя школа имени Мирзы Улугбека, высоко оценивается нашим государством и народом.

Министры также подчеркнули важность интенсификации работы консультационного механизма между МИД двух стран и дальнейшего расширения договорно-правовой базы.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.