Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщает пресс-служба МИД, после встречи министров один на один состоялось второе заседание стратегического диалога с участием делегаций обеих сторон.

Были обсуждены перспективы развития существующих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, будущие планы и проекты, а также нынешняя ситуация в регионе в постконфликтный период.

На заседании обсуждались приоритетные направления председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), переговоры и подготовительные работы, а также возможности сотрудничества.

Затем министры подписали Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве по консульским вопросам между МИД Азербайджана и МИД Венгрии, а также протокол второго заседания Стратегического диалога Азербайджан-Венгрия.

После второго заседания стратегического диалога министры провели пресс-конференцию, выступив с заявлениями по итогам встречи, а также ответили на вопросы представителей СМИ.