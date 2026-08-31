Пять лет спустя после возвращения к власти движение «Талибан» вновь пытается пробить брешь в международной изоляции, публично заявляя о готовности восстановить дипломатические контакты с США. Сам факт такого обращения к бывшему главному противнику выглядит парадоксально. В 2021 году уход американских войск и стремительное падение поддерживаемого Западом афганского правительства стали для талибов символом военной победы. Однако спустя пять лет выяснилось, что победить противника на поле боя значительно проще, чем превратить эту победу в международную легитимность, устойчивую экономику и полноценное место в мировой финансовой системе.

Афганистан фактически управляется «Талибаном» с августа 2021 года. Движение удерживает власть, контролирует государственный аппарат и территорию, поддерживает рабочие отношения с рядом региональных держав, но при этом не получило полноценного международного признания. Этот разрыв между фактическим контролем над страной и её положением в мировой системе постепенно становится главным ограничителем талибского правления.

Поэтому обращение к Вашингтону следует рассматривать не как внезапный дипломатический разворот, а как признание пределов собственной стратегии. За пять лет Кабул убедился, что отношения с Китаем, Россией, Ираном и соседними государствами позволяют расширять пространство для внешнеполитического манёвра, но не способны полностью заменить доступ к глобальной финансовой системе. Региональные партнёры готовы торговать с Афганистаном, инвестировать в отдельные проекты и обсуждать вопросы безопасности, однако полноценное возвращение страны в мировую экономику требует более широкого международного взаимодействия.

Наиболее болезненным вопросом остаются афганские государственные активы, замороженные за рубежом. Для Кабула это не просто финансовый ресурс. Речь идёт о возможности восстановить нормальную работу финансовой системы, расширить пространство для экономической политики и снизить зависимость от гуманитарной помощи. Поэтому диалог с США имеет вполне прагматический смысл: от позиции Вашингтона зависит значительная часть возможностей Афганистана по преодолению финансовых ограничений.

Именно здесь проявляется главный парадокс последних пяти лет. «Талибан» добился того, чего стремился достичь военным путём, — заставил США уйти из Афганистана. Но американское влияние не исчезло вместе с последним военнослужащим. Оно переместилось из военной сферы в финансовую, дипломатическую и санкционную. Вашингтон больше не контролирует Кабул непосредственно, однако сохраняет инструменты, способные существенно влиять на международное положение афганского режима.

При этом важно различать дипломатический контакт, экономическую нормализацию и официальное признание. Кабул может вести переговоры с американской стороной, обсуждать санкционные ограничения и финансовые механизмы, не получая полноценного дипломатического признания. Для США такой формат потенциально удобен: Вашингтон способен взаимодействовать с фактической властью Афганистана там, где это отвечает американским интересам, одновременно сохраняя политическую дистанцию от режима.

Поэтому ожидать быстрого американо-афганского примирения было бы ошибкой. Главная проблема находится не во внешней политике «Талибана», а внутри самого Афганистана. Ограничение прав женщин, отсутствие полноценной политической инклюзивности, подавление оппозиционной активности и другие элементы внутреннего курса остаются принципиальными препятствиями для нормализации отношений с Западом. Для Вашингтона вопрос заключается не только в том, готов ли Кабул разговаривать, но и в том, готов ли он что-либо менять.

Здесь возникает фундаментальное противоречие. Талибы хотят получить экономические и дипломатические преимущества нормализации, сохранив собственную политическую и идеологическую модель. США, напротив, заинтересованы в том, чтобы возможное сближение сопровождалось конкретными изменениями в поведении афганских властей. Стороны могут договориться по отдельным вопросам, но гораздо сложнее найти компромисс по направлениям, которые каждая из них считает принципиальными.

Показателен и выход риторики Кабула за пределы собственно американо-афганских отношений. Призыв отказаться от «воинственного настроя» американской политики в Центральной Азии отражает стремление «Талибана» представить себя не объектом международной политики, а самостоятельным участником региональной системы безопасности.

У Афганистана действительно есть аргументы. Центральная Азия напрямую сталкивается с последствиями нестабильности на южных границах. Трансграничный терроризм, деятельность экстремистских группировок, наркотрафик, нелегальная миграция и другие угрозы делают Афганистан частью региональной повестки независимо от отношения соседей к режиму. Для Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана афганский фактор — непосредственная проблема национальной безопасности.

Одновременно Афганистан становится потенциальным звеном более масштабных транспортных и энергетических проектов. Поэтому региональные государства заинтересованы не столько в политической легитимации «Талибана», сколько в создании механизмов практического взаимодействия с ним. Кабул стремится использовать эту заинтересованность как дипломатический ресурс, продвигая простую формулу: изоляция Афганистана не решает региональные проблемы, тогда как взаимодействие с его фактическими властями позволяет хотя бы частично их контролировать.

На этом фоне особое значение могут приобретать Турция и Азербайджан. Для Кабула это потенциальный канал выхода к более широкой евразийской экономической и дипломатической инфраструктуре. Турция занимает особое положение: с одной стороны, она поддерживает рабочие контакты с афганскими властями, с другой — остаётся членом НАТО и сохраняет тесные политические и экономические связи с США. Поэтому Анкара потенциально способна выступать одним из каналов коммуникации между Кабулом и западными столицами, не становясь при этом прямым представителем американской политики.

Для Турции афганское направление также связано с более широкой стратегией укрепления влияния в Центральной Азии и развития транспортных связей между Востоком и Западом. Стабильный Афганистан в этой логике рассматривается не только как вопрос безопасности, но и как потенциальное звено будущих торговых цепочек. При этом Анкара вряд ли заинтересована в политической ответственности за легитимацию «Талибана»: её стратегия, скорее, будет строиться вокруг прагматичного взаимодействия при сохранении отношений с западными партнёрами.

Здесь появляется и азербайджанский фактор. Баку заинтересован в укреплении своей роли в транзитной архитектуре между Центральной Азией, Каспийским регионом, Кавказом и Турцией. Если Афганистан постепенно будет включаться в региональные транспортные и торговые проекты, это может создать дополнительные возможности для маршрутов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Для Азербайджана речь идёт прежде всего не о политическом сближении с «Талибаном», а об укреплении собственной роли одного из ключевых транзитных узлов Евразии.

В этом смысле интересы Кабула, Анкары и Баку частично пересекаются, хотя их стратегические цели различаются. Афганистан ищет выход из международной изоляции, Турция — расширение регионального влияния и транспортных связей, Азербайджан — укрепление своей позиции в евразийской логистике. Поэтому афганский вопрос постепенно становится частью более масштабной борьбы за архитектуру торговых маршрутов от Центральной Азии и Каспия до Кавказа, Турции и Европы.

Однако и здесь существуют пределы. Активизация отношений с Китаем, Россией, Ираном, Турцией, Азербайджаном и государствами Центральной Азии расширяет пространство для манёвра, но не решает проблему доступа Афганистана к западным финансовым институтам и рынкам. Эти государства преследуют собственные интересы и готовы сотрудничать с Кабулом прежде всего там, где это отвечает их экономическим или стратегическим задачам.

Именно поэтому обращение к Вашингтону следует понимать как попытку диверсифицировать внешнюю политику, а не как отказ от сотрудничества с Востоком. Кабул не собирается выбирать между США, Китаем, Россией, Турцией и региональными державами. Его задача более практична: получить максимальное число внешних каналов при минимальном количестве политических обязательств. В этом смысле дипломатия «Талибана» становится дипломатией балансирования.

Но и США вряд ли заинтересованы в возвращении к модели масштабного присутствия в Афганистане. После двадцати лет войны Вашингтон не имеет ни политической, ни общественной мотивации повторять прежний сценарий. Если американская сторона и пойдёт на расширение контактов, то прежде всего по направлениям, где существуют конкретные интересы: безопасность, борьба с террористическими группировками, предотвращение региональной дестабилизации, судьба американских граждан и финансовые вопросы.

Таким образом, нынешняя инициатива Кабула — не попытка вернуться под западный зонтик и не начало стратегического разворота к США. Речь идёт о попытке снять наиболее болезненные ограничения, сохранив собственную политическую модель. «Талибан» постепенно сталкивается с простой, но неприятной реальностью: контроль над территорией даёт власть внутри страны, но не гарантирует полноценного места в международной системе.

Именно поэтому обращение к Вашингтону — одновременно дипломатический манёвр и признание того, что одной региональной поддержки недостаточно. Талибы не обязательно хотят стать партнёрами США. Их задача гораздо прагматична — добиться ослабления тех ограничений, которые мешают Афганистану нормализовать внешние связи, не поступаясь при этом основами собственной системы.

Вопрос теперь заключается в цене такой нормализации. Если Кабул хочет получить доступ к замороженным активам, расширить экономические связи и восстановить полноценные финансовые каналы, ему придётся столкнуться с требованиями, затрагивающими саму основу его политической модели. Как раз здесь проходит настоящая граница возможного американо-афганского сближения. Переговоры начать сравнительно легко. Гораздо сложнее убедить «Талибан» заплатить за них политическую цену.

Наиболее вероятный сценарий — не быстрое примирение, а постепенное и ситуативное сближение по отдельным направлениям. Кабул будет добиваться уступок, не отказываясь от своей идеологии, а Вашингтон — проверять, насколько далеко талибы готовы отступить от наиболее спорных элементов своего курса. В результате отношения могут перейти из состояния почти полной конфронтации в режим прагматического сосуществования.

И в этом заключается главный итог пяти лет правления «Талибана»: военная победа дала движению власть, но не дала ему свободы от внешних обстоятельств. Сегодня Кабул пытается превратить бывшего противника из источника давления в инструмент нормализации. Удастся ли ему это, зависит не только от готовности США разговаривать, но и от способности самого «Талибана» принять простую реальность: международная легитимность имеет цену, которую невозможно оплатить одной лишь демонстрацией силы.

Заур Нурмамедов