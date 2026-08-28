Акция у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве, состоявшаяся 27 августа, на первый взгляд выглядит как очередной эпизод российско-азербайджанского информационного противостояния. Неизвестные активисты разместили на фасаде дипломатического представительства три провокационных плаката. Ответственность за акцию связывают с представителями национал-большевистского движения.

Однако значение этой истории выходит далеко за пределы нескольких плакатов. Важнее понять политическую конструкцию, которую пытаются предложить российской аудитории: любой конфликт между государственными структурами России и Азербайджана представить как противостояние двух народов, а критику конкретных решений Баку — как доказательство системной «русофобии».

Именно здесь проходит принципиальная граница между защитой прав российских граждан и национализацией межгосударственного конфликта. Если российский гражданин действительно столкнулся с незаконными действиями, он имеет право на защиту независимо от места нахождения. Российские дипломатические и консульские структуры вправе добиваться соблюдения его законных интересов. Но отдельный уголовный процесс, задержание или дипломатический спор сами по себе не являются доказательством существования государственной политики, направленной против русских.

Тем более пока соответствующие обвинения не подтверждены судебными решениями и независимыми расследованиями. Поэтому формулы вроде «Русская кровь на ваших руках!» являются политическими обвинениями участников акции, а не установленными фактами.

Показательно, что официальный Баку отреагировал на произошедшее именно в правовой и дипломатической плоскости. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало акцию провокацией и призвало российские власти дать ей правовую оценку, расследовать инцидент и принять меры для недопущения повторения подобных случаев. Баку также напомнил о международных обязательствах России по обеспечению безопасности дипломатического представительства.

Это принципиально отличается от логики самих плакатов. Участники акции предлагают национальную мобилизацию. Азербайджанская сторона требует вернуть вопрос в сферу права и дипломатии.

Особенно важно учитывать, что акция произошла на фоне публичной нормализации отношений между Москвой и Баку. 13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сложный период в двусторонних отношениях остался позади и отношения полностью нормализованы. 17 июля министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подтвердили преодоление непростого этапа и настрой на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия.

28 июля Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого, согласно сообщению азербайджанской стороны, отметили конструктивный характер двусторонних связей и заинтересованность в расширении сотрудничества.

Получается важный парадокс: на уровне президентов и дипломатических ведомств Москва и Баку демонстрируют заинтересованность в нормализации, тогда как часть радикального информационного пространства продолжает воспроизводить образ Азербайджана как врага России.

Именно это противоречие заслуживает внимания. Для некоторых политических и общественных сил конфликт с Азербайджаном может быть удобным инструментом мобилизации. Сложные вопросы внешней политики, дипломатии и уголовно-правовых процедур значительно проще представить через схему «наши против чужих». А лозунг «Руки прочь от русских» как раз превращает спор между государствами в вопрос национальной идентичности.

Но где заканчивается защита граждан и начинается эксплуатация национального чувства? Если любое задержание российского гражданина автоматически объявлять проявлением «русофобии», возможность объективного рассмотрения конкретного дела исчезает. Государственные институты подменяются национальной эмоцией, а дипломатический спор — информационной войной.

Еще опаснее переход от критики конкретных действий властей к обвинениям целой страны и народа. Азербайджанское государство, его руководство и азербайджанские граждане — не одно и то же. Как и российское государство, российская политика и российское общество не являются единой политической фигурой.

Именно поэтому формула «русские против Азербайджана» является не только упрощенной, но и потенциально опасной. Она создает образ коллективного врага там, где существуют конкретные политические и дипломатические разногласия.

При этом самостоятельность внешней политики Азербайджана также нельзя автоматически трактовать как антироссийский курс. Подписанная в 2022 году Декларация о союзническом взаимодействии между двумя странами прямо закрепляет уважение государственного суверенитета, равноправие и невмешательство во внутренние дела.

Баку имеет право одновременно развивать отношения с Россией, Турцией, Европейским союзом, Центральной Азией, Китаем и другими партнерами. Диверсификация внешних связей является проявлением суверенной политики, а не доказательством русофобии.

Более того, сама реальность внутри Азербайджана плохо сочетается с утверждением о системной борьбе против русского языка и культуры. В стране работают сотни школ с преподаванием на русском языке, русский язык широко представлен в системе образования и продолжает оставаться важным инструментом гуманитарных связей с Россией. Существуют также устойчивые контакты между российскими и азербайджанскими университетами, культурными учреждениями и общественными организациями.

Все это не означает отсутствия проблем в отношениях двух стран. Они есть, и их необходимо обсуждать. Но наличие проблем между государствами не превращает их автоматически в конфликт между народами.

В этом и заключается главный риск нынешней информационной кампании. Если каждый дипломатический спор сопровождается националистическими лозунгами, пространство для компромисса сокращается. Любая уступка начинает восприниматься как слабость, любое соглашение — как капитуляция, а попытка диалога — как предательство национальных интересов.

Причем подобная логика в конечном счете работает и против самой России. Если Москва действительно заинтересована в нормализации отношений с Баку, радикальная риторика, создающая образ Азербайджана как врага русского народа, объективно осложняет эту задачу.

Для Азербайджана ситуация не менее принципиальна. Баку не должен отвечать на националистическую риторику зеркальной националистической риторикой. Его сильная позиция — в последовательной защите собственного суверенитета, международного права и национальных интересов при сохранении прямого диалога с Москвой.

Азербайджан не обязан отказываться от самостоятельной внешней политики ради соответствия чьим-либо ожиданиям. Но и Россия не должна воспринимать самостоятельность Баку как враждебность. Равноправное партнерство как раз предполагает возможность иметь разные позиции по отдельным вопросам.

Поэтому акция 27 августа важна не количеством участников и не масштабом вывешенных плакатов. Она важна как показатель того, насколько легко межгосударственный конфликт можно снова перевести в национальную плоскость — даже после заявлений о нормализации.

Плакаты можно снять за несколько минут. Гораздо сложнее убрать из общественного сознания созданный ими образ врага. Именно поэтому сегодня важнее всего не отвечать на лозунг «Руки прочь от русских» другим лозунгом, а задать гораздо более принципиальный вопрос: кто и зачем пытается убедить россиян и азербайджанцев в том, что они должны воспринимать друг друга как противников?

Сегодня главный вопрос заключается не в том, кто громче произнесет слово «провокация», а в том, позволят ли Москва и Баку вновь втянуть свои общества в логику взаимной вражды. Российско-азербайджанские отношения слишком важны, чтобы становиться заложником радикальной риторики и борьбы за национальные эмоции. Если период конфронтации действительно завершен, это должно проявляться не только в заявлениях президентов, но и в способности двух государств пресекать попытки превратить политические разногласия в конфликт между народами.

Заур Нурмамедов