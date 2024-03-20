Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Ереване не обязан был согласовывать с властями заявление о том, что Армения солидарна с Украиной. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Агнессы Хамоян.

«Нет такой практики, чтобы заявления согласовывались во время визитов. Я езжу в разные места уже шесть лет и ни с кем не согласовываю свои заявления. То, что господин Столтенберг сказал о нашей солидарности [с Украиной] публично, люди могут оценить это по-разному. В этой напряженной обстановке могут появиться чиновники с разных сторон, которые сделают от их имени заявления, неприятные другой стороне. Заявления против Армении делали и делают и другие. Мы, что, продали Украине оружие на 3 или 15 млрд долларов?» — заявил он в ответ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне в Ереване заявил, что «благодарен Армении за солидарность по вопросу Украины».