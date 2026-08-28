В Лачине завершился трехдневный Международный кинофестиваль (LIFF), сообщает #.

Церемония закрытия прошла в рамках праздничной программы мероприятий, приуроченных ко Дню города Лачин.

По итогам фестиваля семь режиссеров — пять азербайджанских и два зарубежных — были удостоены награды «Золотая ветвь дуба».

Первую награду за вклад в проведение Лачинского международного кинофестиваля получил специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов.

Режиссер Эльвин Рустамзаде был отмечен за отражение актуальных проблем общества средствами кино. Награду ему вручил генеральный директор Киноагентства при Министерстве культуры Азербайджана Рашад Азизов.

В номинации «Лучший художественный фильм» победил фильм Илькина Умарова «За заборами», а «Лучшим документальным фильмом» признана картина Эльшада Аршадоглу «К свету».

За вклад в развитие актерского искусства награды удостоен актер Шамиль Сулейманлы.

Среди зарубежных участников фестиваля награды получили французский режиссер Жан-Мари Вильнев — в номинации «Лучший короткометражный фильм» и кыргызстанский режиссер Токтобек Усонов, которому присудили специальный приз жюри.

Международный кинофестиваль в Лачине стал первым подобным событием в этом регионе. Фестиваль прошел по инициативе специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе при поддержке Министерства культуры и Киноагентства, Фонда возрождения Карабаха. Bakı Abadlıq Xidməti и других организаций. Организатором выступила киностудия «Hoçazfilm».

Для участия в фестивале были представлены около 300 фильмов из 47 стран. В конкурсную программу отобрали 20 картин, представляющих 15 стран.

В рамках фестиваля также состоялась специальная карабахская премьера фильма «Амир Тимур», снятого в Узбекистане режиссером Джейкобом Шварцем.