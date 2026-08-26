На главной сцене Sea Breeze состоялся концерт гаитянско-американского диджея и продюсера Francis Mercier — одного из заметных представителей мировой Afro House и melodic house сцены, сообщает #.

Артист известен выступлениями на таких международных музыкальных событиях, как Zamna Tulum, Burning Man и Coachella. Его концерты в Нью-Йорке, Париже, Дубае, Ибице и Тулуме неоднократно проходили при полной посадке.

Перед выступлением хедлайнера свои сеты представили Aryme, Ciza и Nicolas Mun. Вместе исполнители создали насыщенную программу, объединившую разные музыкальные стили и современные направления электронной сцены.

Финалом вечера стало красочное фейерверк-шоу, символично завершившее летний музыкальный сезон 2026 года в Sea Breeze.

Концерт был организован Star Breeze при партнёрской поддержке Dream Group International.