Популярная певица INNA подарила жителям и гостям Баку незабываемый вечер в Sea Breeze Resort, сообщает #.

Концерт стал одним из ярких музыкальных событий сезона и собрал тысячи поклонников на побережье Каспия.

Исполнительница хитов «Hot», «Amazing», «Sun Is Up», «Cola Song», а также популярных треков «Flashbacks», «Yalla», «Up» и «Deja Vu» представила шоу со впечатляющими визуальными эффектами и атмосферой бесконечной вечеринки. INNA остаётся одной из ведущих фигур мировой танцевальной сцены и является артисткой Spotify EQUAL с самыми высокими рейтингами прослушивания.

Финалом вечера стало красочное фейерверк-шоу, символично завершившее летний сезон в Sea Breeze.