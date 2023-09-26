В Оперной студии при Бакинской Музыкальной Академии проходит фотовыставка «Музыкальные шедевры Узеира Гаджибекова».

Мероприятие организовано Оперной студией при Бакинской Музыкальной Академии при поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики.

В экспозицию вошли работы фотокорреспондента и журналиста Рустама Гасымова таких произведений У.Гаджибекова, как оперы «Лейли и Меджнун» и «Кёроглу», оперетты «Аршин мал алан» и «Не так, так эта».

Несмотря на то, что творчество гениального азербайджанского композитора, музыковеда, драматурга, педагога, общественного деятеля обширно и многогранно, публике будут представлены фотоснимки с четырёх спектаклей вышеуказанных шедевров автора, сделанные Р.Гасымовым на протяжении последних нескольких лет в Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы и Балета.

В экспозиции нет ни одной постановочной фотографии. Все кадры сделаны исключительно во время спектаклей. В этом и заключается их уникальность, ведь каждый запечатленный момент, длившийся мгновение, вполне способен рассказать небольшую историю. Это не просто статичные снимки, а фотографии, показывающие происходящее действие, динамику, эмоции, чувства, настроения, переживания. Особое внимание уделено эмоциональной составляющей, мимике и жестам. Фотоработы раскрывают характер запечатленных на них и воссозданных азербайджанскими артистами так хорошо знакомых и любимых образов героев той или иной оперы, музыкальной комедии Узеира Гаджибекова.

Главная цель выставки – популяризация азербайджанской музыки, творчества Узеира Гаджибекова и привлечение большего внимания к Международному музыкальному фестивалю У.Гаджибекова.

Вход на выставку свободный.