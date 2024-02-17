В Русском доме Баку открылась выставка известного азербайджанского фотографа Айдына Мехтиева «Волшебный Ордубад».

Ордубад – древняя земля, впечатляющая людей своей чудесной природой и удивительной красотой.

Ордубадский район поражает разнообразной природой, климатом, историческими архитектурными памятниками и гостеприимством жителей.

Национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев по праву называл Ордубад жемчужиной азербайджанской земли. Ведь этот край славится неповторимой красотой своих садов, водопадов и горных озер.

Выставка фотографий известного фотографа Айдына Мехтиева показывает нам сегодняшний Ордубад, его природу и историю, где есть ледяные источники, выходящие из снеговых вод, чистый горный воздух, плодоносящие фруктовые сады, памятники архитектуры с уникальным стилем, трудолюбивые и гостеприимные люди.

Древние здания, бани, мечети и бесчисленные исторические постройки Ордубада, где каждый камень и кирпич – это история, являются реликвией и сказкой, оставленной нам прошлым.

Эти памятники как страницы живого учебника истории, истории города, очаровывали приезжавших сюда путешественников и гостей.

«Ордубад — моя малая родина. Правда, я родился в Баку, но родители оттуда, и все мое детство прошло там. Я давно хотел посвятить выставку, а в прошлом году отец ушел из жизни и это уже был мой моральный долг. Вы видите здесь треть моей коллекции, посвященной Ордубаду. Очень много работ, поэтому, думаю, надо будет делать еще одну, более обширную выставку», — говорит фотограф в интервью #.

Мастер подчеркивает, что эту выставку посвятил памяти отца.

Ордубад для Айдына Мехтиева ассоциируется прежде всего с чудесной природой, древней архитектурой и невероятно добродушными людьми:

«Никогда не забыть ордубадскую чайхану, где растут огромные чинары, и где мы в детстве любили смотреть, как сидят взрослые, а сейчас, эти взрослые мы сами», — вспоминает фотограф.

Мэтр азербайджанской фотографии Мирнаиб Гасаноглу, разглядывая экспозицию, отмечает все великолепие Ордубада, и признался, что он очень любит бывать в этом чудесном месте:

«Ордубад — это кладезь для фотографа, и все, что мы видим здесь, на выставке — это 10 процентов из того, что можно показать в этом городе. Для меня Ордубад — это прежде всего люди, самые гостеприимные люди на свете. Каждый хозяин готов распахнуть для тебя двери и пригласить к себе в дом. Уникальное место!».

Фотограф, историк, режиссер Рустам Гусейнов, оценивая выставку, отметил масштабность проекта:

«Интересно то, как Айдыну Мехтиеву удалось небольшим количеством кадров показать целый регион, причем не только городскую архитектуру Ордубада, но и природу этого центра. Еще одна изюминка выставки в том, что мастеру удалось показать не просто красоту Ордубада, но и его душу! А это может сделать далеко не каждый фотограф», — сказал Р.Гусейнов в интервью #.