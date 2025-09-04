В рамках Недели культуры Азербайджана, организованной центром «SEN1SEN» в галерее Палаццо Мандрилли в Кассине (Италия) состоялось открытие персональной фотовыставки «Цвета жизни» азербайджанского фотографа Айдына Мехтиева, сообщает #.

Выставка под названием «Цвета жизни» включает более 50 фоторабот.

Экспозиция выставки фотографа Айдына Мехтиева раскрывает природную красоту Азербайджана во всём многообразии. Каждый кадр – это тонкий и поэтичный визуальный образ природы. Работы показывают тишину гор, древность камней и палитру, создаваемую светом, унося зрителя в путешествие в глубины природы. Фотографии Айдына Мехтиева отражают неподдельную тишину, чистоту, природную красоту и спокойствие, создавая яркий контраст с повседневной городской жизнью.

В представленных на выставке кадрах Айдын Мехтиев делает основной упор на эмоциональные впечатления. Он старается поймать в кадр оттенки цветов спектра так, что они образуют целостные картины, и эти композиции мерцают, создавая впечатление живого организма, интересно сочетаются в единых фигурах. В некоторых представленных на выставке кадрах нет разделения на фигуры и предназначенного для них фона, нет и пустоты, и чувства незавершенности, как не лишнего в природном ландшафте. Фотокадр превращается в декоративное панно с предельным по остроте колоритом, который основан на законах контраста основных и дополнительных цветов. Выставка «Цвета жизни» — это целостная картина богатой и контрастной природе Азербайджана во всём её многообразии и красоте.

На выставке было представлено более 50 работ автора. Выставка продлится три дня.