Бакинский государственный цирк представляет новогоднюю программу под названием «Волшебный компас Гэндальфа» при организации обладателя ряда престижных наград в мире циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает #.

В новом году вас ждет великолепная программа с новым шоу, новыми артистами, новой историей и выступлением морских животных

По традиции, первое представление будет показано 14 декабря для детей из семей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, шехидов и ветеранов карабахских войн.

Новогодняя программа продлится до 7 января 2024 года.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте

https://iticket.az/events/ kids/new-years-circus- gandalfs-magic-compass