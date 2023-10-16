В Бакинском цирке очередная яркая премьера. На этот раз публике представили

международное водное шоу «Удивительный город», созданное известным цирковым артистом, обладателем Высшей цирковой награды Аллахверди Исрафиловым совместно с компанией «Водная феерия».

По традиции, первыми зрителями стали воспитанники детских домов, дети из малоимущих семей, члены семей шехидов, ветераны Карабахской войны, их дети и внуки.

«Мы хотим, чтобы у детей из детских домов и семей шехидов было как можно больше поводов для радости. Эта замечательная традиция и она будет продолжаться», — сказал Аллахверди Исрафилов в интервью #.

Еще до премьеры шоу наблюдался большой ажиотаж к предстоящей премьере. Билеты раскупились практически на месяц вперед.

Конечно же, шоу оправдало все надежды зрителей. Захватывающие цирковые номера в сочетании с удивительным водным шоу создают невероятную картину действия.

Очень зрелищно смотрятся выступления воздушных акробатов под куполом цирка, создающие иллюзию полного погружения в струящиеся фонтаны.

В это сложно поверить, но в шоу используется симфония из 600 фонтанов и 100 тонн воды!

Клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы, ведущие, которые говорят на двух языках — азербайджанском и русском — каждый момент программы достоен самой высокой похвалы!

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