В Национальном музее искусств Азербайджана прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная монетам Шекинского ханства, сообщает #.

Шекинское ханство ― историческое государство, существовавшее в середине XVIII — начале XIX века на северо-западе современного Азербайджана.

Монеты Шекинского ханства, несмотря на большое значение для истории Азербайджана, слабо исследованы и изучены. Чекан собственной монеты ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета.

Монеты Шекинского ханства, особенно переходные типы, могут многое рассказать о важных деталях истории Азербайджана, пролить свет на страницы не только политической, но и экономической истории конца XVIII — начале XIX века. Некоторые разновидности и номиналы известны в крайне ограниченном количестве экземпляров.

В своей лекции Рустам Гусейнов подробно рассказал о номиналах и типах шекинских монет, особенностях их чеканки, затронув малоизвестные факты появления первых монет Шекинского ханства, их статусе на рынках того времени, видах шекинских монет с короной Российской империи и обращении этих типов монет после ликвидации Шекинского ханства.

На лекции были представлены уникальные нумизматические образцы разных номиналов, имеющие большую историческую ц енность, в том числе редкий тяжеловесный серебряный аббаси. Некоторые из них широкой публике были продемонстрированы впервые.

Особый интерес публики, помимо самих уникальных экспонатов, вызвали факты о разнице между номинальной и реальной стоимостью разных типов монет, проводимые на этой разнице спекуляции, и связанная с этим почти детективная история, когда частная выгода от обращения тормозила политический процесс унификации монетного обращения в регионе.

Лекция вызвала большое количество вопросов от участников, связанных с малоизвестными широкой публике деталями чеканки ханских монет, и связанными с ними политическими и экономическими аспектами.