В Баку на Аллее славы Sea Breeze Walk of Famе открылась именная звезда народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова, сообщает #.

Рустам Ибрагимбеков — один из самых ярких представителей азербайджанской культуры, лауреат престижных международных наград и автор культовых произведений, ставших важной частью мирового кинематографа.

Его фильмы отмечены призами Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей. Фильм «Утомленные солнцем», получил премию «Оскар». А культовая кинолента «Белое солнце пустыни» до сих пор остается обязательным пунктом в предполетной подготовке космонавтов.

В церемонии приняли участие дети известного драматурга и сценариста Фуад и Фатима Ибрагимбековы, певец и бизнесмен, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, глава Союза писателей Азербайджана Анар, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Гусман и многочисленные гости.

Фуад Ибрагимбеков поблагодарил Эмина Агаларова и сказал:

«Можно говорить бесконечно про Рустама Ибрагимбекова – он был потрясающий отец, талантливая личность, человек огромного масштаба. Я хотел бы сказать спасибо за то, что сегодня поместили звезду Ибрагимбекова на этот небосвод. И благодарю всех за то, что пришли почтить его память».

В свою очередь, Анар, выступая на мероприятиии, отметил, что счастлив встретить старых друзей и очень рад тому, что открылась звезда памяти его друга Р. Ибрагимбекова:

«На самом деле, Рустам любил собирать друзей, и может быть, именно его дух вновь собрал нас всех. О Рустаме можно говорить бесконечно, как о замечательном писателе, друге, преданном человеке. Свет Рустама будет всегда для нас путеводной звездой. Рустам был, есть и будет», — сказал писатель.

Российский режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман, который также присутствовал на мероприятии, рассказал, что вырос в Нардаране:

«Тогда не было Sea Breeze, но это все равно был самый лучший пляж мира. Открытие звезды Рустама на этом побережье – это большое событие. Я хочу воздать должное этому великому человеку, преданному гражданину своей Родины и сказать всем — читайте книги Рустама, смотрите его фильмы. Хочу поблагодарить всех, кто пришел, но отмечу, что на самом деле сегодня здесь с нами миллионы читателей и зрителей со всего мира, которые дорожат творчеством Рустама Ибрагимбекова».

Народныйартист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли также поделился своими воспоминаниями о Рустаме Ибрагимбекове:

«Я помню каждую книгу, которая выходила у Рустама. Каждый его сценарий, постановки в Русской драме, которые становились важными событиями. Все знают, что космонавты перед полетом всегда смотрели фильм Рустам Ибрагимбекова «Белое солнце пустыни». Это была традиция, потому что фильм давал заряд на оптимизм. Рустам — человек, который был внутренне свободным. Так, во время строительства дачи в Нардаране он успел подружиться с рыбаками, рабочими, местными жителями. Примечательность Рустама в том, что он мог дружить и с обычным рыбаком, и с известным художником».

«Я вырос у дяди Рустама дома, поэтому у меня особенно трепетные чувства к этому человеку. Мы росли вместе с Фуадом и Фатимой, гостили друг у друга. К дяде Рустаму можно было заходить без приглашения, двери его дачи всегда были открытыми. Здесь всегда была толпа детей. Общаясь с нами, дядя Рустам наставлял нас на верный путь, чем-то заинтересовывал, советовал что-то почитать или посмотреть. Можно сказать, что в создании Sea Breeze дядя Рустам тоже принял участие, ведь мы всегда видели у него дома потрясающих артистов, которые приезжали к нему в гости, устраивались щедрые застолья. И все это эволюционировало в такое светское место, как Sea Breeze, куда тоже приезжают артисты. Но законодателем такой жизни на берегу Нардарана, дружбы с рыбаками и местными жителями остается Рустам Ибрагимбеков», — сказал на церемонии владелец города курорта Sea Breeze Эмин Агаларов.

Sea Breeze Walk of Fame — первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Здесь уже представлены 26 именных звезд таких легендарных личностей, как Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Вагиф Мустафазаде и многих других.