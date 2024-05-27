В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция Рустама Гусейнова «Банкноты Азербайджанской Демократической Республики», посвященная Дню независимости Азербайджана.

Лекция исследователя Рустама Гусейнова «Банкноты Азербайджанской Демократической Республики», посвященная Дню независимости Азербайджана, прошла в Национальном музее искусств Азербайджана, сообщает #.

В ходе лекции Рустам Гусейнов показал образцы банкн от Азербайджанской Демократической Республики, облигаций Бакинской городской управы, подробно объяснил их особенности и разновидности. подробно рассмотрел роль в истории Азербайджана. Эти банкноты представляют особый интерес для историков, так как благодаря им можно прояснить детали не только политической, но и экономической истории Азербайджана. Деньги ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета.

Большой интерес аудитории вызв али факты обращения бумажных денег АДР и деятельность первого в истории Азербайджана Государственного банка. Лекция вызвала большой интерес зрителей, которые задали ряд вопросов о малоизвестных банкнотах. Особы й интерес вызвал пробный экземпляр 1920 года из готовящейся к выходу новой серии банкнот.

Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к истории денег Азербайджана и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории Азербайджана. Автор проекта Рустам Гусейнов ―нумизмат, сотрудник Института Археологии и Антропологии НАНА.