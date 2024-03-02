Подумать страшно — прошло уже 19 лет с того трагического вечера, когда когда жестоко был убит главный редактор журнала «Монитор» Эльмар Гусейнов. Нет с нами и Ибрагима Баяндурлы, блестящего журналиста, который был последним, с кем общался Эльмар. Ибрагим тогда находился в Москве. Он позвонил Гусейнову, когда главред «Монитора» поднимался по лестнице в свою квартиру. Баянудурлу слышал звуки выстрелов, прервавших жизнь Эльмара.

Я прибыл на место трагедии через полчаса после того, как мне позвонила и сообщила о случившемся Рушана Гусейнова-супруга Эльмара. Поверить в сказанное ею было чудовищно сложно. Ведь, с момента моего ухода из редакции до сообщения об убийстве Эльмара прошло всего несколько часов. В тот день, словно что-то предчувствуя, он раздал коллективу журнала зарплату и гонорары. Хотя, почему я упоминаю фразу «словно предчувствуя»? Он реально ощущал, что над ним нависла угроза. И говорил об этом коллегам по изданию

Скажу больше — он активно обсуждал с «мониторовцами» стоит ли ему возвращаться из зарубежной командировки. Мысль остаться в Европе, попросить там политическое убежище у Эльмара была. Потому, что он ощущал, что его хотят сделать «сакральной жертвой» силы, мечтавшие увидеть внутриполитические потрясения в Азербайджане. Нужно ведь понимать, какое тогда было время.

Всего полтора года, как президентом Азербайджана стал Ильхам Алиев, у которого, как теперь всем очевидно, была четкая стратегия освобождения всех оккупированных Арменией территорий нашей страны. Стратегия эта была многолетней, «долгоиграющей». И наверняка были силы, понимавшие всю опасность для себя реализации этой стратегии. Плюс, были ведь и силы, которые считали свои заслуги перед государством ничуть не меньшими, чем имевшиеся у Ильхама Алиева.

Это были те, кто искренне надеялся закулисно управлять Азербайджаном, подрывая авторитет молодого президента страны. Да, Ильхаму Алиеву тогда было немногим больше 43 лет. Мне самому в этом году исполнится 47 лет, и потому я прекрасно понимаю, сколь огромная и тяжелая ответственность легла на плечи президента страны Ильхама Алиева. Сложно, в столь молодом возрасте, разобраться, кто тебе друг, кто враг, а кто просто так.

А те, кто жаждал власти были намного старше. Они имели влияние и на псевдо-оппозиционные партии и на реальную оппозицию, и на практически все, за крайне редким исключением, отечественные СМИ. Плюс, они имели влияние и на многих тогдашних министров, особенно в силовом блоке. Одним словом, у них были все инструменты для борьбы за реальную власть в стране с президентом Азербайджана. И убийство Эльмара Гусейнова, по их замыслу, вполне могло помочь им одержать победу в этой «войне».

Страшно себе представить, какой была бы цена за эту их «победу» для Азербайджана. Предполагаю, что Азербайджан бы тогда не увидел восстановления своей территориальной целостности, при этом растеряв, на манер Армении, многие атрибуты суверенитета и независимости. Вполне возможно, что наша страна вышла бы из ГУАМ и вошла бы в ОДКБ, Таможенный и Евразийский Союзы. Эльмар Гусейнов , говорю это со всей ответственностью, ярко, громко и регулярно бы выступал против такого развития событий.

Он мечтал увидеть освобождение всех оккупированных территорий Азербайджана. И потому, еще тогда, именно Эльмар Гусейнов на страницах «Монитора» и «Бакинского Бульвара» предлагал в будущем превратить Карабах в свободную экономическую зону. Сейчас, будь он жив, он бы невероятно радовался стремительному возрождению великой Шуши и всех освобожденных территорий Азербайджана. Он наверняка стал бы одним из главных защитников действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, который блестяще довел до конца свою историческую миссию по освобождению Карабаха.

Коллеги по «Монитору» подтвердят, что он не писал о правильных шагах руководства страны лишь потому, что не хотел услышать обвинения от тех, кого ошибочно считал соратниками. Я сейчас говорю о так называемых оппозиционных журналистах периода расцвета журнала «Монитор». Время показало, что они из себя представляют. Это либо те, кто готов отрабатывать заказ внешних сил, отрицая очевидные исторические достижения руководства страны. Либо же это те, кто отобрал кусок хлеба у провластных СМИ в готовности петь оды действующей власти.

И те и другие руководствуются не любовью к Азербайджану, а своими меркантильными интересами. А Эльмар Гусейнов любил Азербайджан. Он и был Азербайджаном. Его светлой, прогрессивной, честной, порядочной частью. И очень правильно , что его выросший за пределами Азербайджана сын, названный в честь известного в Баку врача Аслана Зангиева, который спас жизнь супруге главреда «Монитора», посетил освобожденную Шушу, увидел Баку. Было бы прекрасно, если бы Аслан продолжил дело своего отца. Ведь никто до сих пор так и не восполнил ту пустоту, что образовалась в отечественной журналистике после убийства Эльмара Гусейнова.