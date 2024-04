Режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с командой Джо Байдена для подготовки стратегии для национального съезда Демократической партии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам источника, Спилберг участвовал во встречах с организаторами съезда для подготовки мероприятия, которое пройдет в августе 2024 года.

Отмечается, что в 2008 году Спилберг продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы, однако сейчас планов на съемки аналогичного фильма для Байдена у него нет.

Спилберг — обладатель четырех премий «Оскар» и автор таких фильмов, как «Челюсти» (Jaws, 1975), «Инопланетянин» (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), «Список Шиндлера» (Schindler’s List, 1993), «Спасти рядового Райана» (Saving Private Ryan, 1998). Его последняя работа — вышедший в сентябре 2022 года фильм «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022).