Американский кинорежиссер Стивен Спилберг вместе с женой, актрисой и художницей Кейт Кепшоу передал $1 млн гуманитарной помощи из своего благотворительного фонда Hearthland Foundation на нужды беженцев из Украины. Об этом 17 марта написало издание Variety.

В публикации отмечается, что деньги поступили на счета благотворительных организаций в Украине и Польше, занимающихся оказанием помощи украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть мирные украинские города после нападения РФ. (gordonua.com)