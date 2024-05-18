Американского предпринимателя Илона Маска удивило обилие товаров зарубежных брендов на полках российских магазинов, которые продолжают оставаться доступными для россиян вопреки многочисленным санкциям со стороны западных государств. Соответствующую реакцию он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей платформы, поделившегося видео, на котором продемонстрированы товары с продукцией западных торговых марок, находящиеся на полках российских магазинов, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь, а также игрушки.

«Любопытно», — подчеркнул Маск.