Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела страны выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси.

Как сообщает ТАСС, Гарибашвили в беседе с журналистами назвал оскорбительным для Грузии участие зарубежных политиков в устроенном оппозицией митинге.

«Как это назвать, если не оскорбительным вмешательством во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление? Неприемлемо, когда приезжает глава МИД иностранного государства [и выступает на митинге], тем более дипломат, это неписаный закон, это красная линия. И когда они выступают и учат нас уму с трибуны оппозиции, это неприемлемо. Какая же эта поддержка? Это грубое вмешательство, нарушение всего. И еще говорят нам о дружбе», — заявил Гарибашвили.