Участники акции протеста вновь проводят митинг против результатов выборов в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе, откуда их утром оттеснили сотрудники полиции.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция ранее утром оттеснила митингующих, которые два дня были на проспекте Чавчавадзе в палаточном городке. В ходе разгона произошла потасовка с полицией, в результате которой были задержаны 16 человек.

Весь день представители оппозиции и их сторонники провели на проспекте Меликишвили, расположенном ниже проспекта Чавчавадзе. Уже вечером, когда людей на проспекте Меликишвили стало больше, полиция дала им возможность вновь пройти к проспекту Чавчавадзе, к зданию Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

Как сказал один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе на митинге, они планируют ночью остаться на проспекте Чавчавадзе. Движение автотранспорта по проспекту Чавчавадзе перекрыто.