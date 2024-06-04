Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян анонсировал крупный митинг, который планируется провести на площади Республики в Ереване 9 июня.

Как передает #, об этом он сообщил своим сторонникам во время традиционного подведения итогов во дворе церкви Святой Анны, которое транслировали местные новостные порталы.

«Власти говорят, что наше движение угасает. Тогда что вы так беспокоитесь, дети человеческие? 9 июня в 18:30 мы проведем большой митинг на площади Республики», — сказал он.