Визит в Кремль спецпредставителя Стивена Уиткоффа, который в четвертый раз с начала года провел переговоры с Владимиром Путиным, был «очень продуктивным», заявил президент США Дональд Трамп.

«Большой прогресс был достигнут. Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что проинформировал об итогах визита Уиткоффа европейских союзников.

Вскоре после того, как Уиткофф покинул Кремль, Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 25% для Индии за покупку российской нефти. Этот шаг, впрочем, может стать лишь первым в череде действий Белого дома, направленных на то, чтобы лишить Кремль сырьевых доходов, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, до 8 августа Трамп может ввести дополнительные вторичные санкции в отношении России. Они могут включать меры против «теневого флота» и структур, которые им управляют, а также нефтяных компаний. Рассматриваются и другие меры, которые ударят по экспортным доходам российской экономики, сказали источники Bloomberg.

Источник Axios в Белом Доме подтвердил: санкции, как ожидается, будут введены в пятницу. Тем не менее, в Вашингтоне считают, что встреча Путина и Уиткоффа прошла хорошо, cказал он, а Россия настроена продолжать взаимодействие с США. (moscowtimes.ru)