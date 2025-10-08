Президент США Дональд Трамп заявил, что на проходящих в Египте с помощью американских и арабских посредников переговорах между Израилем и движением ХАМАС по сектору Газа и миру в ближневосточном регионе есть прогресс.

«Я думаю, что есть вероятность того, что мы сможем добиться мира на Ближнем Востоке, даже за пределами ситуации в Газе. Мы хотим немедленного освобождения заложников и так далее», — сказал он журналистам.

Трамп отметил, что стороны «очень близки к заключению сделки (…), которая принесет мир на Ближний Восток». «Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что все ее придерживаются», — добавил американский президент.

В свою очередь, представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил газете The Times of Israel, что «присутствует оптимизм, но очень осторожный», предупредив при этом, что «ХАМАС в любой момент может создать дополнительные препятствия и уйти».

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари отметил, что на переговорах предстоит проработать множество деталей.

«Есть еще много деталей, которые необходимо проработать. На данном этапе нецелесообразно обсуждать, в чем заключаются препятствия, мы будем ждать результатов переговоров в ближайшие дни», — сказал он на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти сообщил журналистам: «Сейчас мы находимся на решающем этапе и должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться прекращения войны».

Лидер ХАМАС Аль-Хайя подчеркнул, что движение готово к мирному соглашению, но требует «реальных гарантий» прекращения войны.

«Мы подтверждаем нашу полную готовность достичь соглашения о прекращении войны, выводе израильских войск из Газы и освобождении всех израильских пленных — как живых, так и мертвых — в обмен на палестинских заключенных, указанных в плане Трампа», — заявил аль-Хайя египетскому телеканалу «Аль-Кахера».

Он добавил, что «Израиль никогда не выполнял своих обещаний на протяжении всей истории».(interfax.ru)