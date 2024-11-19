Информационный брифинг лидеров грузинской оппозиции заявлен на 19:00.

Он состоится прямо на проспекте Меликишвили. Здесь с утра, после разгона палаточного городка и задержаний, уже несколько часов друг против друга стоят полиция и участники протестов с требованием новых выборов.

Ранее один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Гиорги Вашадзе заявил, что оппозиция меняет тактику и переходит к «мобильным протестам».

«В 19:00 — полная мобилизация на проспекте Меликишвили, а потом — мы ознакомим вас с интересными шагами», — говорится в cообщении телеграм-канала оппозиции @DemandNewElections.