Информационный брифинг лидеров грузинской оппозиции заявлен на 19:00.
Он состоится прямо на проспекте Меликишвили. Здесь с утра, после разгона палаточного городка и задержаний, уже несколько часов друг против друга стоят полиция и участники протестов с требованием новых выборов.
Ранее один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Гиорги Вашадзе заявил, что оппозиция меняет тактику и переходит к «мобильным протестам».
«В 19:00 — полная мобилизация на проспекте Меликишвили, а потом — мы ознакомим вас с интересными шагами», — говорится в cообщении телеграм-канала оппозиции @DemandNewElections.
- На рассвете во вторник полиция разогнала палаточный городок с требованием новых выборов у Тбилисского государственного университета. После этого митингующие отошли на расположенный рядом проспект Меликишвили, где полиция начала жестко задерживать участников. МВД подтвердило задержание 16 человек, трое из которых на данный момент освобождены под расписку. В настоящий момент на Меликишвили продолжают оставаться и протестующие, и полиция. (Новости-Грузия»)