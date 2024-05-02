Сегодня, 2 мая, представители парламентской оппозиции провели брифинг перед воротами парламента и призвали общественность присоединиться к митингу против российского закона сегодня в 19:00.

«Это проявление страха, потому что сегодня была запланирована встреча и особенно важно было услышать министра иностранных дел, поскольку речь идет об отклонении от евроатлантического курса, когда вчера восемьдесят три депутата поддержали российский закон.

Я думаю, они прекрасно осознают, что вообще не могут передвигаться без спецназа, и теперь боятся появляться в зале парламента, когда их численно превосходят. Поэтому я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы были тут вчера. Народу было много до утра. Из региона приехали тысячи и десятки тысяч человек, конечно, этот протест не прекратится.

Я хотела бы обратиться к каждому из вас, чтобы сегодня в 19:00 прошла акция протеста перед парламентом и мы собрались вместе, чтобы Россия не стала геополитическим выбором Грузии. Сегодня в 19:00 мы собираемся у парламента Грузии, чтобы выразить протест против российского закона», — заявила оппозиционный политик Хатия Деканоидзе. (Грузия Онлайн)