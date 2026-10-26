КНДР имеет право на самооборону в случае нарушения ее государственной границы со стороны Республики Корея или возникновения угрозы жизни и безопасности своих военнослужащих. Об этом говорится в письме постоянного представителя КНДР при ООН председателю Совета Безопасности всемирной организации, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если Республика Корея вторгнется на территорию нашего государства хотя бы на 1 мм или совершит прямые провокационные действия, угрожающие безопасности и жизни наших людей, КНДР имеет законное право воспользоваться правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН», — подчеркивается в письме, направленном 25 октября.

Как отмечает ЦТАК, документ стал ответом на обвинения Сеула в адрес Пхеньяна в связи с произошедшим 21 сентября взрывом мины вблизи межкорейской границы. В КНДР назвали инцидент инсценировкой, призванной представить работы по укреплению южной границы народной республики как «военное вторжение» и воспрепятствовать их проведению.

В письме подчеркивается, что укрепление границы является законной мерой самообороны, направленной на защиту территории КНДР от внешних угроз. При этом Пхеньян обвинил Республику Корея в обстрелах военнослужащих, участвующих в строительстве пограничных укреплений, назвав такие действия нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН.