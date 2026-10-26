Президент Венгрии Петер Мадьяр и экс-президент Сербии Милорад Додик поздравили партию «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

Мадьяр сообщил в соцсети X, что созвонился с лидерами фракции и поздравил их, заверив в поддержке Венгрии. По его словам, ему было приятно услышать, насколько много сил в этой трудной борьбе им придала апрельская победа венгерской стороны.

Додик, ранее поддерживавший правящие силы, также признал в X победу оппозиции и заявил, что граждане Сербии и политические деятели вновь продемонстрировали демократический характер одного из старейших народов Европы.

«Поздравляю «Студенческий список» с победой. Голос народа — это голос Бога. Граждане Республики Сербской и Сербии высказались. Мы движемся вперед — вместе», — написал он.

Кроме того, Додик поблагодарил лидера избирательного списка «Объединенная Сербия» Александра Вучича за сотрудничество и понимание, которые тот на протяжении многих лет проявлял к Республике Сербской.

В ночь на 26 октября бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что возглавляемая им коалиция «Объединенная Сербия» проиграла досрочные парламентские выборы.