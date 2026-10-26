Силы безопасности Иордании арестовали исполнителей теракта в православной церкви в провинции Эль-Карак, сообщило МВД королевства.

«В ходе операции, проведенной на рассвете в понедельник, удалось обнаружить трех террористов, совершивших нападение 23 октября на подданных в храме Святого Георгия в районе Хаммуд», — говорится в заявлении ведомства в X.

В тексте указывается, что трое боевиков забаррикадировались в заброшенном доме на окраине города Эль-Карак и отказались сдаться, открыв огонь по силовикам. «В ходе боя все трое преступников получили ранения и были задержаны», — отмечает МВД.