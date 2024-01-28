Американская администрация привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на ВС США в Иордании, в результате которого были убиты трое военнослужащих. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

«Вчера вечером три американских военнослужащих были убиты и многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на наши силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией. Пока мы продолжаем собирать данные об этом нападении, но мы знаем, что оно было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке», — отметил глава государства.

«Не сомневайтесь — мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем», — добавил Байден. (ТАСС)

