Правоохранители Турции задержали трех членов террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракты в республике. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на источники в структурах безопасности.

«В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации», — отмечается в материале.

Злоумышленники готовили атаки на синагоги, церкви и посольство Ирака.