Сотрудники Главного управления безопасности Турции задержали в провинции Сакарья на северо-западе страны 33 человека, которые подозреваются в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта.

Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в X (ранее Twitter).

«В рамках операции в Сакарье, проводившейся против экстремистской группировки «Исламское государство», арестованы 33 подозреваемых. Они проводили подготовку к терактам, изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами и оказали финансовую помощь для группировки. Также было установлено, что эти лица вели деятельность под прикрытием нелегальных молелен и медресе (религиозные школы — ред.)», — сообщил министр.

В ходе рейдов полиция изъяла незарегистрированное оружие, четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.