Большинство американцев готовы проголосовать за экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах, однако отставание с нынешним лидером США Джо Байденом сокращается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.

Согласно исследованию, если бы выборы президента США проходили сегодня, то 46% респондентов проголосовали за Трампа, а 45% — за Байдена. При этом 8% опрошенных отметили, что они не знают или отказываются сообщать о своих взглядах.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди более чем 1 тыс. американских избирателей.