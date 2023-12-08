Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Заседание ЦИК в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики состоится в 16:00.

Отметим, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об объявлении внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики».

Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики поручено обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.