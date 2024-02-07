Начался подсчет бюллетеней в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

Бюллетени подсчитываются в присутствии наблюдателей.

По всей стране были открыты 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах, 26 из которых расположены на освобожденных территориях.

Отметим, что на пост президента претендуют 7 кандидатов — Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана».

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