Исполком СНГ уже получил письменное приглашение наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев.

По его словам миссия наблюдателей от СНГ будет работать на президентских выборах в Азербайджане и России, а также на парламентских выборах в Беларуси.

«Следующий год — год выборов в ведущих государствах нашего содружества… Письменное приглашение мы получили только от Азербайджана, они первыми проводят выборы», — сказал Лебедев.

Потом парламентские выборы в Беларуси (25 февраля), затем президентские выборы в России (17 марта). От Беларуси и России получены устные приглашения.